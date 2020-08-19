Спорт Луческу не включил заявку на новый чемпионат знакового игрока Динамо Киев

2020-08-19 18:37 270

Киевское Динамо перед стартом сезона подало заявку на чемпионат 2020/21. В списке, который показал клуб, 71 игрок, учитываются футболистов молодежной команды.

Если же брать лишь заявку А, то там 24 игрока, а значит есть одно вакантное место для новичка, если никто не будет продан.

Отметим наличие тех, кто вернулся из аренды - Александра Тымчика, Богдана Леднева, Сергея Булецы и Владислава Супряги.

Также есть в заявке Жерсон Родригеш, а вот для Дениса Гармаша места не нашлось. Как и для Романа Вантуха, вернувшегося из аренды, но пропустившего подготовку из-за заражения коронавирусом.

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Владислав Кучерук, Руслан Нещерет.

Защитники: Артем Шабанов, Александр Тымчик, Никита Бурда, Томаш Кендзера, Денис Попов, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Константин Вивчаренко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Александр Караваев, Жерсон Родригеш, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд, Сергей Булеца.

Форварды: Фран Соль, Георгий Цитаишвили, Назарий Русин, Ибрагим Каргбо, Владислав Супряга.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Луческу пригласил в Динамо бразильского футболиста

2020-08-18 21:30 630

Стал известен первый спарринг-партнер Динамо при Луческу

2020-08-04 19:30 2949

Луческу пообещал раскачать "Динамо" быстрее, чем в свое время "Шахтер"

2020-07-30 17:30 3135

Стало известно, когда Динамо представит Луческу в качестве главного тренера

2020-07-29 20:30 2997

Еще новости в разделе "Спорт"

Луческу не включил заявку на новый чемпионат знакового игрока Динамо Киев

2020-08-19 18:37 270

ПСЖ разгромил Лейпциг и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

2020-08-19 09:30 477

Луческу пригласил в Динамо бразильского футболиста

2020-08-18 21:30 630

"Наша команда развалилась", - Главный тренер "Шахтера" о разгромной победе Интера

2020-08-18 10:11 738
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Луческу не включил заявку на новый чемпионат знакового игрока Динамо Киев 2020-08-19 18:37 270
ПСЖ разгромил Лейпциг и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов 2020-08-19 09:30 477
Луческу пригласил в Динамо бразильского футболиста 2020-08-18 21:30 630
"Наша команда развалилась", - Главный тренер "Шахтера" о разгромной победе Интера 2020-08-18 10:11 738

Лента

21:36 ЦИК Беларуси принял решение по инаугурации президента Александра Лукашенко
21:07 Новый глава ТКГ и экс-президент Кравчук начал переговоры по Донбассу
20:35 Китай выдал первый патент на вакцину от китайского коронавируса
20:06 На 102-м году жизни умер Борис Патон - герой Украины №1
19:38 Оппозиция Беларуси дипломатично ответила на истерику и угрозы Лукашенко
19:05 Какие области готовы к ослаблению карантина, а где могут вернуть ограничения
18:37 Луческу не включил заявку на новый чемпионат знакового игрока Динамо Киев
18:04 При поступлении в вузы Украины снова будут учитывать оценки из школьного аттестата
17:36 Бацька раздал срочные приказы МВД, КГБ, МИД, армии и пограничникам
документ 17:03 Новая структура учебного года: правила и сроки обучения в школах с 1 сентября