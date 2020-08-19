Спорт Луческу не включил заявку на новый чемпионат знакового игрока Динамо Киев

2020-08-19 18:37 270

Киевское Динамо перед стартом сезона подало заявку на чемпионат 2020/21. В списке, который показал клуб, 71 игрок, учитываются футболистов молодежной команды.

Если же брать лишь заявку А, то там 24 игрока, а значит есть одно вакантное место для новичка, если никто не будет продан.

Отметим наличие тех, кто вернулся из аренды - Александра Тымчика, Богдана Леднева, Сергея Булецы и Владислава Супряги.

Также есть в заявке Жерсон Родригеш, а вот для Дениса Гармаша места не нашлось. Как и для Романа Вантуха, вернувшегося из аренды, но пропустившего подготовку из-за заражения коронавирусом.

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Владислав Кучерук, Руслан Нещерет.

Защитники: Артем Шабанов, Александр Тымчик, Никита Бурда, Томаш Кендзера, Денис Попов, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Константин Вивчаренко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Александр Караваев, Жерсон Родригеш, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд, Сергей Булеца.

Форварды: Фран Соль, Георгий Цитаишвили, Назарий Русин, Ибрагим Каргбо, Владислав Супряга.

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