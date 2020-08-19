Политика Новый глава ТКГ и экс-президент Кравчук начал переговоры по Донбассу

2020-08-19 21:07 96

Первый президент Украины Леонид Кравчук сегодня приступил к руководству украинской делегацией в трехсторонней контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

Как сообщил журналист Сергей Гармаш, входящий в состав политической подгруппы ТКГ, заседание ТКГ проходило в формате видеоконференции и представители ОРДЛО фактически заблокировали переговоры, требуя отмены одного из постановлений Верховной Рады - которое, по их мнению, нарушает Минские соглашения.

По словам Гармаша, Кравчук в данной ситуации проявил дипломатический подход, пообещав обратиться в Верховную Раду с просьбой пересмотреть постановление - если переговоры будут разблокированы и он сможет проинформировать депутатов ВР о плодотворной работе делегации.

"В общем, на мой взгляд, дебют Кравчука в делегации очень удачный. Ничего конкретного, но теперь россиянам будет сложно сорвать встречу советников нормандской четверки, на которую так не хочется ехать Козаку после его знаменитого письма, где он заявил, что больше не будет принимать "в этом" участие. По крайней мере Запад это поймет однозначно не в пользу РФ, - отметил Гармаш.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире