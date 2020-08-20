Коронавирус Сovid-19 в Украине: Впервые число новых случаев заражения превысило 2 тысячи

2020-08-20 11:42 237

В Украине за последние сутки выявили более 2 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом, 40 человек умерли. 

"За сутки заболели 2134 человека, из них 100 детей и 160 медицинских работников. Всего было госпитализировано 407 человек за прошедшие сутки.

Было зафиксировано 40 летальных случаев. И это очередной печальный антирекорд, установленный у нас во время пандемии. При этом выздоровели 704 пациента.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 98 537 человек. Из них 6702 ребенка, а также 10 083 медицинских работника. При этом в целом выписан 50 441 пациент, а летальных случаев 2184", - заявил сегодня глава МОЗ Украины Максим Степанов.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коллективный иммунитет не поможет победить коронавирус. 

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