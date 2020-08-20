Политика Оппозиция Беларуси впервые четко огласила требования к Лукашенко

2020-08-20 11:10 315

На своем первом заседании президиум Координационного совета оппозиции Беларуси принял резолюцию с основными требованиями к властям, среди них - проведение новых выборов.

Как сообщает DWсо ссылкой на текст этой резолюции, КС требует признать недействительными результаты президентских выборов 9 августа и провести новые выборы - по международным стандартам и с другим составом ЦИК. Также сообщается, что уклонение действующей власти от переговоров с КС приведет к усугублению политического и экономического кризиса в Беларуси.

Так, среди главных требований, которые, по мнению членов КС, необходимо выполнить "для восстановления статуса Республики Беларусь как демократического и правового государства", является прекращение насилия и политического преследования со стороны властей, а также расследование произошедшего. Кроме того, в резолюции указывается на необходимость освободить всех политических заключенных и выплатить компенсации пострадавшим.

Напомним, после президентских выборов многотысячные митинги в Беларуси проходят по всей стране уже неделю. Власти республики предприняли попытку жесткого подавления акций, что усилило протестную волну. По всей стране бастуют крупнейшие предприятия, жители городов объединяются в живые цепи в знак протеста.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире