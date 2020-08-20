Политика Кравчук пояснил, почему РФ заблокировала обмен пленными, разминирование и развод сил

2020-08-20 15:46 327

На заседании контактной группы по Донбассу представитель России Борис Грызлов и сепаратисты выдвинули Украине новое требование, сообщил глава делегации от Киева Леонид Кравчук, передает Сегодня.

Кравчук признает, что РФ заблокировала обмен пленными, разминирование, развод сил и средств, и подготовку к встрече лидеров нормандской четверки, пока Верховная Рада не изменит постановление О назначении очередных местных выборов в 2020 году.

По его словам, речь идет о пункте 4 постановления, в котором записано, что не назначать и не проводить местные выборы на временно оккупированных территориях.

"Они попросили, чтобы это постановление, которое было принято, отвечало Минским договоренностям. Вот поэтому я и обратился к Верховной Раде и сказал, что ни я, ни ТКГ не может решить этот вопрос. Это постановление Верховной Рады, только они могут это сделать. Какая будет реакция? Буду общаться и с Офисом президента, и с Верховной Радой. Если мы хотим идти вперед, надо искать дорогу вперед. Если не хотим, надо сказать: мы не хотим, пусть будет так, как есть. Тогда все закончится, не о чем говорить, никаких переговоров не будет, просто будем стоять и биться на границе", – сказал Кравчук.

По его словам, с этим вопросом представители России и ОРДЛО увязали решение всех остальных вопросов.

"Они сказали: если мы этот вопрос не решим, все остальные они даже рассматривать не будут. Все сразу останавливается. Это было сказано официально... Они говорят: раз вы не можете, значит не о чем говорить", – объяснил переговорщик.

На вопрос, когда нужно проводить местные выборы на временно оккупированном Донбассе, Кравчук ответил: "В идеале, как я вижу, как это видят народные депутаты, сначала нужно установить мир, вывести войска, оружие, взять под контроль границу".

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