Число зараженных COVID в Украине преодолело отметку в 100 тысяч - ситуация по областям
2020-08-21 09:41 60
В Украине второй день подряд суточное число новых случаев COVID-19 превышает 2 тысячи. В целом в стране уже уже 100 643 случая коронавируса, из них 2106 - за прошедшие 24 часа.
По данным Минздрава, При этом выздоровели уже 51 078 человек, скончались - 2184 украинца.
Ситуация с коронавирусом в областях Украины:
- Винницкая обл - 3478 (+73)
- Волынская обл - 4989 (60)
- Днепропетровская обл - 1894 (+21)
- Донецкая обл - 1183 (27)*
- Житомирская обл - 2695 (+98)
- Закарпатская обл - 6771 (+109)
- Запорожская обл - 1234 (+21)
- Ивано-Франковская обл - 7462 (+172)
- Кировоградская обл - 751 (+2)
- Киев - 11328 (+156)
- Киевская обл - 4805 (+78)
- Львовская обл - 12793 (+162)
- Луганская обл - 213 (+9)*
- Николаевская обл - 912 (19)
- Одесская обл - 5578 (+170)
- Полтавская обл - 614 (+20)
- Ровенская обл - 8238 (+147)
- Сумская обл - 1124 (+46)
- Тернопольская обл - 4301 (+185)
- Харьковская обл - 7033 (+184)
- Херсонская обл - 329 (8)
- Хмельницкая обл - 1828 (60)
- Черновицкая обл - 8505 (+208)
- Черкасская обл - 1219 (19)
- Черниговская обл - 1366 (+52)
* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.
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