Коронавирус Число зараженных COVID в Украине преодолело отметку в 100 тысяч - ситуация по областям

2020-08-21 09:41 60

В Украине второй день подряд суточное число новых случаев COVID-19 превышает 2 тысячи. В целом в стране уже уже 100 643 случая коронавируса, из них 2106 - за прошедшие 24 часа.

По данным Минздрава, При этом выздоровели уже 51 078 человек, скончались - 2184 украинца.

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

  • Винницкая обл - 3478 (+73)
  • Волынская обл - 4989 (60)
  • Днепропетровская обл - 1894 (+21)
  • Донецкая обл - 1183 (27)*
  • Житомирская обл - 2695 (+98)
  • Закарпатская обл - 6771 (+109)
  • Запорожская обл - 1234 (+21)
  • Ивано-Франковская обл - 7462 (+172)
  • Кировоградская обл - 751 (+2)
  • Киев - 11328 (+156)
  • Киевская обл - 4805 (+78)
  • Львовская обл - 12793 (+162)
  • Луганская обл - 213 (+9)*
  • Николаевская обл - 912 (19)
  • Одесская обл - 5578 (+170)
  • Полтавская обл - 614 (+20)
  • Ровенская обл - 8238 (+147)
  • Сумская обл - 1124 (+46)
  • Тернопольская обл - 4301 (+185)
  • Харьковская обл - 7033 (+184)
  • Херсонская обл - 329 (8)
  • Хмельницкая обл - 1828 (60)
  • Черновицкая обл - 8505 (+208)
  • Черкасская обл - 1219 (19)
  • Черниговская обл - 1366 (+52)

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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