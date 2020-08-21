Политика Администрация Трампа планирует договориться с РФ и надавить на Китай

2020-08-21 16:32 213

Официальный Вашингтон отказался от требования по участию Китая в переговорах по ядерному оружию с Россией.

Как сообщает издание Axios со ссылкой на спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, на переговорах в Вене, состоявшихся на этой неделе, "произошел сдвиг".

РФ хочет продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), и Вашингтон в целом не против это сделать, если российская сторона поддержит выработку более амбициозной договоренности, отметил Биллингсли.

Известно, что Администрация президента США Дональда Трампа теперь намерена достичь политического соглашения с РФ, а после этого надавить на Китай с целью его присоединения к переговорам, а в дальнейшем - и самому договору.

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