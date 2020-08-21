Спорт фото Сегодня Динамо сыграет первый матч в новой форме из особой ткани

2020-08-21 14:12 105

Сегодня команда Мирчи Луческу проведет первый матч в новой форме. В рамках первого тура УПЛ киевляни на выезде сыграют с Олимпиком.

перед поединков Динамо презентовало гостевой комплект формы на сезон-2020/21.

Новая форма воплощает лучшие достижения спортивных технологий - специальная ткань быстро отводит влагу от тела, а сама футболка имеет улучшенную аэродинамику.

Экипировка выполнена в синем цвете, на футболке также присутствуют горизонтальные голубые полосы.

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