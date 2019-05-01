Политика "Место заражено темным отрицательным прошлым". Жена Зеленского рассказала, что ее муж хочет сделать со зданием АП

2019-05-01 21:00 72

Жена новоизбранного президента Владимира Зеленского полагает, что после вступления ее мужа в должность необходимо сделать из здания АП на Банковой современный музей или отдать его университету. Об этом она сообщила в интервью The Daily Beast.

В интервью Елена Зеленская также рассказала о том, что, по ее мнению, муж может ходить на работу пешком. Все дело в том, что сейчас Елена и Владимир Зеленские живут в одной квартире со своими двумя детьми, двумя собаками, морской свинкой и аквариумом, через парк от здания парламента в центре Киева.

"Это было бы здорово для него. Почему бы и нет? Премьер-министр Нидерландов ездит же на работу на велосипеде", - сказала Зеленская, отвечая на вопрос о том, будет ли ее муж ходить на работу пешком.

Кроме того, она убеждена, что новая команда должна держаться подальше от здания Администрации Президента на улице Банковой.

"Мы не хотим заходить внутрь. Место заражено темным отрицательным прошлым. Мы были бы рады сделать из этого здания современный музей или передать его какому-нибудь университету", - сказала Зеленская.