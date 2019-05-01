Политика "Место заражено темным отрицательным прошлым". Жена Зеленского рассказала, что ее муж хочет сделать со зданием АП

2019-05-01 21:00 72

 

Жена новоизбранного президента Владимира Зеленского полагает, что после вступления ее мужа в должность необходимо сделать из здания АП на Банковой современный музей или отдать его университету. Об этом она сообщила в интервью The Daily Beast.

В интервью Елена Зеленская также рассказала о том, что, по ее мнению, муж может ходить на работу пешком. Все дело в том, что сейчас Елена и Владимир Зеленские живут в одной квартире со своими двумя детьми, двумя собаками, морской свинкой и аквариумом, через парк от здания парламента в центре Киева.

"Это было бы здорово для него. Почему бы и нет? Премьер-министр Нидерландов ездит же на работу на велосипеде", - сказала Зеленская, отвечая на вопрос о том, будет ли ее муж ходить на работу пешком.

Кроме того, она убеждена, что новая команда должна держаться подальше от здания Администрации Президента на улице Банковой.

"Мы не хотим заходить внутрь. Место заражено темным отрицательным прошлым. Мы были бы рады сделать из этого здания современный музей или передать его какому-нибудь университету", - сказала Зеленская.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА Прогноз погоды : в Украину пришли грозы, ливни и резкое похолодание

2019-04-29 12:43 570

фото Активисты Extinction Rebellion захватили лондонский Музей естествознания

2019-04-23 13:44 1272

Погода в Украине 21 апреля: днем до +18, местами дожди

2019-04-21 12:30 957

Заморозки и сильный дождь - 19 апреля с погодой повезет только Закарпатью

2019-04-18 20:00 1125

Еще новости в разделе "Политика"

"Место заражено темным отрицательным прошлым". Жена Зеленского рассказала, что ее муж хочет сделать со зданием АП

2019-05-01 21:00 72

Волкер рассказал, что произойдет, если Зеленский уступит России

2019-05-01 20:00 174

Путин упростил выдачу паспортов переселенцам из Донбасса и Крыма

2019-05-01 19:00 174

Стали известны подробности встречи Епифания и Зеленского

2019-05-01 18:30 243
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

"Место заражено темным отрицательным прошлым". Жена Зеленского рассказала, что ее муж хочет сделать со зданием АП 2019-05-01 21:00 72
Волкер рассказал, что произойдет, если Зеленский уступит России 2019-05-01 20:00 174
Путин упростил выдачу паспортов переселенцам из Донбасса и Крыма 2019-05-01 19:00 174
Стали известны подробности встречи Епифания и Зеленского 2019-05-01 18:30 243

Лента

21:00 "Место заражено темным отрицательным прошлым". Жена Зеленского рассказала, что ее муж хочет сделать со зданием АП
20:30 Госдеп: Россия уговорила Мадуро остаться в Венесуэле
20:00 Волкер рассказал, что произойдет, если Зеленский уступит России
19:30 По Керченскому мосту "власти" обязали ездить в шесть раз медленней, чем планировалось
19:00 Путин упростил выдачу паспортов переселенцам из Донбасса и Крыма
фото 18:56 Новинский с коллегами встретились с семьями погибших в Одессе 2 мая
18:30 Стали известны подробности встречи Епифания и Зеленского
18:00 Барселона - Ливерпуль: история противостояния грандов мирового футбола
17:30 Вступили в силу новые правила прохождения техосмотра
17:00 Погода в Украине на 1 мая. Дожди и холод накрыли всю территорию страны