Коронавирус У министра финансов Украины Сергея Марченко подтвердился COVID-19

2020-11-10 10:15 27

Наряду с президентом, главой его Офиса, министром обороны, коронавирус также подхватил и министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Сейчас министр финансов Сергей Марченко находится на больничном из-за COVID-19", - сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу министерства финансов.

Пока глава Минфина болеет, его обязанности возложены на его первого заместителя Дениса Улютина.

Участвовать в рабочих процессах и управлении министерством Марченко будет в дистанционном режиме.

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