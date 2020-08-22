Новый антирекорд: в Украине зафиксировано 2328 новых случаев коронавируса
2020-08-22 10:00 264
За день в стране выявили более 2300 новых случаев коронавируса. Наибольший рост заболеваемости зафиксировали в Харьковской области.
В Украине накануне зафиксировали 2328 случаев коронавируса - рекордное значение с начала эпидемии в стране. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 22 августа.
Всего в Украине выявлено уже 102 971 случай заболевания, при этом выздоровели уже 51735 человек (накануне - 657), а скончались - 2244 (накануне - 37).
Статистика по регионам:
- Винницкая обл - 3553 (+75)
- Волынская обл - 5052 (+63)
- Днепропетровская обл - 1932 (+38)
- Донецкая обл - 1215 (32)
- Житомирская обл - 2734 (+39)
- Закарпатская обл - 6885 (+114)
- Запорожская обл - 1287 (+53)
- Ивано-Франковская обл - 7631 (+169)
- Кировоградская обл - 756 (+5)
- Киев - 11507 (+179)
- Киевская обл - 4881 (+76)
- Львовская обл - 12965 (+172)
- Луганская обл - 232 (19)
- Николаевская обл - 938 (+26)
- Одесская обл - 5788 (+210)
- Полтавская обл - 636 (22)
- Ровенская обл - 8383 (+145)
- Сумская обл - 1145 (+21)
- Тернопольская обл - 4507 (+206)
- Харьковская обл - 7324 (+291)
- Херсонская обл - 332 (+3)
- Хмельницкая обл - 1904 (+76)
- Черновицкая обл - 8713 (+208)
- Черкасская обл - 1248 (+29)
- Черниговская обл - 1423 (+57)
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