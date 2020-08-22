Коронавирус Новый антирекорд: в Украине зафиксировано 2328 новых случаев коронавируса

2020-08-22 10:00 264

 

За день в стране выявили более 2300 новых случаев коронавируса. Наибольший рост заболеваемости зафиксировали в Харьковской области.

В Украине накануне зафиксировали 2328 случаев коронавируса - рекордное значение с начала эпидемии в стране. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 22 августа.

Всего в Украине выявлено уже 102 971 случай заболевания, при этом выздоровели уже 51735 человек (накануне - 657), а скончались - 2244 (накануне - 37).

Статистика по регионам:

  • Винницкая обл - 3553 (+75)
  • Волынская обл - 5052 (+63)
  • Днепропетровская обл - 1932 (+38)
  • Донецкая обл - 1215 (32)
  • Житомирская обл - 2734 (+39)
  • Закарпатская обл - 6885 (+114)
  • Запорожская обл - 1287 (+53)
  • Ивано-Франковская обл - 7631 (+169)
  • Кировоградская обл - 756 (+5)
  • Киев - 11507 (+179)
  • Киевская обл - 4881 (+76)
  • Львовская обл - 12965 (+172)
  • Луганская обл - 232 (19)
  • Николаевская обл - 938 (+26)
  • Одесская обл - 5788 (+210)
  • Полтавская обл - 636 (22)
  • Ровенская обл - 8383 (+145)
  • Сумская обл - 1145 (+21)
  • Тернопольская обл - 4507 (+206)
  • Харьковская обл - 7324 (+291)
  • Херсонская обл - 332 (+3)
  • Хмельницкая обл - 1904 (+76)
  • Черновицкая обл - 8713 (+208)
  • Черкасская обл - 1248 (+29)
  • Черниговская обл - 1423 (+57)

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