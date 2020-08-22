Коронавирус ВОЗ назвала сроки окончания пандемии коронавируса

2020-08-22 14:00 63

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга.

В ВОЗ также уверены, что при больших связях вирус распространяется быстрее, однако в мире есть технологии, чтобы его остановить.

"У нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях. Так что мы надеемся завершить данную пандемию менее чем за два года", - заявил он.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта текущего года.

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