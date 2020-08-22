Коронавирус Лукашенко объявил о принятии самых жестких мер по защите территории Беларуси

2020-08-22 14:30 522

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять жесткие меры для защиты территориальной целостности страны, в особенности города Гродно.

Об этом он заявил в субботу, 22 августа, посещая военный полигон под Гродно, передает БЕЛТА.

Так, Лукашенко поручил предпринять все усилия, чтобы "защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно.

"С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны", - подчеркнул белорусский лидер.

Также, по словам Лукашенко, против Беларуси используют сценарий цветных революций с использований внешних факторов.

На полигоне 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады министр обороны Виктор Хренин доложил главе государства о замысле комплексного тактического учения со сводной группировкой на гродненском тактическом направлении, складывающейся обстановке у белорусских границ.

"Все понятно. Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется, подключили внешний фактор", - сказал Александр Лукашенко.

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