"Укрзализныця" экстренно закрывает продажу билетов и меняет расписание поездов: "С 24 августа..."

Решение о закрытии продажи билетов и изменении маршрута некоторых поездов принято Государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям
Так, с 00.01 24 августа билеты перестанут продавать на следующих железнодорожных станциях:
Отмечается, что поездам, следовавших из Черновцов, изменят маршрут следования.
Кроме того, с 24 августа на вышеперечисленных станциях можно будет только высаживать пассажиров.
К сведению украинцев, на указанных станциях не будут продаваться проездные документы на следующие поезда:
№702 / 701 Львов - Черновцы,
№136 / 135 Черновцы - Одесса,
№7 / 8 Киев - Черновцы,
№117 / 118 Киев - Черновцы,
№98 / 97 Ковель - Киев,
№46 / 45 Ужгород - Лисичанск,
№88 / 87 Ковель - Новоалексеевка,
№122 / 121 Николаев - Ровно,
№232 / 231 Геническ - Ивано Франковск.
Также из-за эпидемических ограничений изменится маршрут следования поездов из и в Черновцы:
№8 / 7 Снятин - Киев (вместо Черновцы - Киев),
№118 / 117 Новоселица - Киев (вместо Черновцы - Киев),
№136 / 135 Снятин - Одесса (вместо Черновцы - Одесса),
№702 / 701 Снятин - Львов (вместо Черновцы - Львов).
Пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости.
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