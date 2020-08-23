Коронавирус Украина на 3-м месте в Европе по количеству новых случаев COVID-19

2020-08-23 12:30 204

 

За минувшие сутки Украина оказалась на 3-м месте среди стран Европы по количеству новых случаев COVID-19.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Россия (4921 заражения за минувшие сутки), Франция (3602), Украина (2328), Велокобритания (1288), Румыния (1189). В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 12-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина, где выявлено 102 971 больных коронавирус, занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 29-м месте.

Отметим, что по состоянию на 22 августа в 213 странах мира зафиксировано 23,4 миллиона случаев заражения, из них 252 000 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, уже умерло 808 380 пациентов, из них 5135 за минувшие сутки.

Успешно перенесли болезнь и вылечились 15 миллионов человек.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

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