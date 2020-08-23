Коронавирус Антирекорд на Буковине: Новых заражений в 4 раза больше, чем количество выздоровлений

2020-08-23 11:00 234

 

22 августа в Черновицкой области зафиксировали 213 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в этого день 46 пациентов.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "Красная" зона – это визуализация опасности, которую мы не можем почувствовать другими органами чувств.

Можно провести аналогию со светофором, который запрограммирован на смену цветов - после красного обязательно включается желтый и зеленый. Поэтому как только показатели перестанут быть критическими, то и светофор покажет, что двигаться безопасно.

Если мы не учтем сигналов, то могут случаться столкновения, аварии в виде человеческих жертв".

Детали: Накануне Осадчук сообщил, что "некоторые госпитальные базы (Черновицкой области - ред УП) загружены уже на 70%, 80% и даже 100%", а количество мест в реанимации "к сожалению, ограничена".

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