Детали документ Дубинскому не удалось скрыть незадекларированную словацкую фирму от правоохранителей

2020-08-23 14:58 249

Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский получил от Соломенского суда Киева «индульгенцию», что не является коррупционером. 17 июля 2020 г. суд завершил рассмотрение дела об имуществе Дубинского и признал, что народный депутат с сентября 2019 года больше не является собственником компании ООО «DubPro» зарегистрированой в Словакии. Коррупционное решение суда защищает Дубинского от обвинений в совмещении коммерческой должности и должности народного депутата.



В то же время согласно материалов судебного дела Дубинский фактически все таки одновременно получал прибыль от работы в ООО «DubPro» и получал зарплату народного депутата. А это влечет за собой коррупционную ответственность и является основанием для включения в реестр коррупционеров.



По информации источников в Соломенском суде народный депутат Дубинский через коррупционные связи использовал судебное дело в свою пользу. Суд признал, что Дубинский вышел из состава собственников компании ООО «DubPro» (Словакия) до сентября 2019 года. Дубинский получил возможность утверждать, что не нарушал закон в части о совмещении должностей с должностью народного депутата.



В то же время коррупционная деятельность Дубинского проявилась в том, что во время декларирования доходов народный депутат скрыл информацию о том, что он является собственником компании ООО «DubPro» (Словакия). С целью организации бизнеса на территории Словакии народный депутат Дубинский оформил гражданство Словакии. Ранее Дубинский обманным путем получил паспорт гражданина Румынии утверждая, что является румыном по происхождению.



Судебное дело о коррупционной деятельности Дубинского является частью бракоразводного процесса и раздела имущества народного депутата и его жены Леси Цибко. В рамках судебного дела Дубинский доказывал, что фирма в Словакии ООО «DubPro» уже давно принадлежит его жене Лесе Цибко.



Участники судебного процесса вокруг компании ООО «DubPro» Дубинского считают, что в решениях Соломенского суда по делу Дубинского и его жены Леси Цибко усматривается коррупционная составляющая со стороны судей Усатовой и Букиной. Так, судьи Усатова и Букина не случайно вынесли два решения 17 июля 2020 г. В решение судьи Букиной, жена Дубинского Леся Цибко получает земельный участок и дом в Киеве. Фактически Дубинский отказался от дома и участка в ее пользу. Взамен Леся Цибко согласилась в судебном процессе признать, что Дубинский с 28 сентября 2019 г. не обладает корпоративными правами ООО «DubPro», не входил в органы правления и корпоративные права принадлежат Цибко. Таким образом схема Дубинского по зачистке себя от коррупционной составляющей удалась. Но такую схему нельзя было провернуть без помощи этих судей, которые не просто удовлетворили, а это сделали в один день реализовав преступную схему Дубинского по «отбеливанию».



Стоит отметить, что в связи с сокращением количества судей в Соломенском суде подобные дела рассматриваются от года до двух. В случае Дубинского дело провернули за пару недель.



Материалы судебного дела свидетельствуют о том, что Дубинский внес недостоверные сведения в декларацию о доходах, что влечет за собой уголовную ответственность согласно ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. Согласно Кодексу об административных правонарушениях совмещение должностей с должностью народного депутата влечет за собой коррупционную ответственность и является основанием для включения в реестр коррупционеров.



Также стало известно, что активисты и общественные деятели обратились в НАБУ и НАЗК по факту попыток давления на суд со стороны нардепа Дубинского.



Народный депутат Александр Дубинский, его мама Алла Березовская и жена Леся Цибко являются собственниками элитного автопарка и недвижимости. В декабре 2019 года Дубинский получил в подарок от мамы три дорогих автомобиля стоимостью более 2,5 млн гривен - Mercedes-Benz G55 стоимостью более 1,2 млн гривен, Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 млн гривен и Mercedes-Benz E 55 AMG, который стоит почти 350 тыс. гривен. В целом за последние 5 лет Дубинский приобрел 10 новых автомобилей, семь из которых - марки Mercedes. Также в автопарке политика есть Porsche и Honda. У матери нардепа за последние 5 лет появилось семь элитных авто, в том числе Maserati. Количество и класс автомобилей Дубинский объяснил тем, что «Мама любит скорость». С 2014 года Дубинскому принадлежат две квартиры в доме на Подоле возле 5-звездочного отеля Fairmont. В 2016 году их оценочная стоимость составляла 0,5 млн долларов США. Также нардепу принадлежат 6 земельных участков в селе Хотив Киевской области, дом в Соломенском районе столицы, квартира в ЖК «Французкий квартал2 на Печерске и квартира на Теремках в Киеве. Еще семью квартирами владеет жена Дубинского Леся Цыбко. 19 объектов недвижимости (квартиры и гаражи в Киеве) принадлежат матери Дубинского Алле Березовской.

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