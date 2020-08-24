В Украине обновили карантинные зоны - ситуация с заражением коронавирусом по областям
2020-08-24 13:45 222
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1799 случаев коронавируса. Как сообщает пресс-служба Минздрава, днем ранее было 1987 случаев. До этого три дня подряд более 2000. В частности, позавчера выявили рекордные 2 328 случаев.
С сегодняшнего дня в Украине обновили карантинные зоны, в красную зону попали Черновцы, Коломыя, Самбор и ряд районов западных областей.
Ситуация с коронавирусом в областях Украины:
- Винницкая область - 3624 случая
- Волынская область - 5147 случаев
- Днепропетровская область - 2005 случаев
- Донецкая область - 1237 случаев*
- Житомирская область - 2864 случая
- Закарпатская область - 7026 случаев
- Запорожская область - 1377 случаев
- Ивано-Франковская область - 7975 случаев
- Кировоградская область - 768 случаев
- Киев - 12023 случая
- Киевская область - 5025 случаев
- Львовская область - 13 253 случая
- Луганская область - 244 случая*
- Николаевская область - 997 случаев
- Одесская область - 6054 случая
- Полтавская область - 663 случая
- Ровенская область - 8559 случаев
- Сумская область - 1187 случаев
- Тернопольская область - 4765 случаев
- Харьковская область - 7634 случая
- Херсонская область - 336 случаев
- Хмельницкая область - 2010 случаев
- Черновицкая область - 9167 случаев
- Черкасская область - 1297 случае
- Черниговская область - 1520 случаев
* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире