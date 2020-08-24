Коронавирус В Украине обновили карантинные зоны - ситуация с заражением коронавирусом по областям

2020-08-24 13:45 222

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1799 случаев коронавируса. Как сообщает пресс-служба Минздрава, днем ранее было 1987 случаев. До этого три дня подряд более 2000. В частности, позавчера выявили рекордные 2 328 случаев.

С сегодняшнего дня в Украине обновили карантинные зоны, в красную зону попали Черновцы, Коломыя, Самбор и ряд районов западных областей.

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

Винницкая область - 3624 случая

Волынская область - 5147 случаев

Днепропетровская область - 2005 случаев

Донецкая область - 1237 случаев *

Житомирская область - 2864 случая

Закарпатская область - 7026 случаев

Запорожская область - 1377 случаев

Ивано-Франковская область - 7975 случаев

Кировоградская область - 768 случаев

Киев - 12023 случая

Киевская область - 5025 случаев

Львовская область - 13 253 случая

Луганская область - 244 случая *

Николаевская область - 997 случаев

Одесская область - 6054 случая

Полтавская область - 663 случая

Ровенская область - 8559 случаев

Сумская область - 1187 случаев

Тернопольская область - 4765 случаев

Харьковская область - 7634 случая

Херсонская область - 336 случаев

Хмельницкая область - 2010 случаев

Черновицкая область - 9167 случаев

Черкасская область - 1297 случае

Черниговская область - 1520 случаев

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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