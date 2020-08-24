Коронавирус В Украине обновили карантинные зоны - ситуация с заражением коронавирусом по областям

2020-08-24 13:45 222

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1799 случаев коронавируса. Как сообщает  пресс-служба Минздрава, днем ранее было 1987 случаев. До этого три дня подряд более 2000. В частности, позавчера выявили рекордные 2 328 случаев.

С сегодняшнего дня в Украине обновили карантинные зоны, в красную зону попали Черновцы, Коломыя, Самбор и ряд районов западных областей.

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

  • Винницкая область - 3624 случая
  • Волынская область - 5147 случаев
  • Днепропетровская область - 2005 случаев
  • Донецкая область - 1237 случаев*
  • Житомирская область - 2864 случая
  • Закарпатская область - 7026 случаев
  • Запорожская область - 1377 случаев
  • Ивано-Франковская область - 7975 случаев
  • Кировоградская область - 768 случаев
  • Киев - 12023 случая
  • Киевская область - 5025 случаев
  • Львовская область - 13 253 случая
  • Луганская область - 244 случая*
  • Николаевская область - 997 случаев
  • Одесская область - 6054 случая
  • Полтавская область - 663 случая
  • Ровенская область - 8559 случаев
  • Сумская область - 1187 случаев
  • Тернопольская область - 4765 случаев
  • Харьковская область - 7634 случая
  • Херсонская область - 336 случаев
  • Хмельницкая область - 2010 случаев
  • Черновицкая область - 9167 случаев
  • Черкасская область - 1297 случае
  • Черниговская область - 1520 случаев

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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