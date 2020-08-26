Политика Непризнанный президент Беларуси приказал увольнять несогласных с его идеологией

2020-08-26 08:12 261

Непризнанный цивилизованными странами мира президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал увольнять учителей, которые не хотят преподавать в соответствии с госидеологией.

Как он заявил на встрече с министром образования Игорем Карпенко, в Беларуси государственное образование, государственные школы, государственная идеология.

"И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно", - заявил Лукашенко.

При этом он потребовал защитить учителей.

"Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей", - сказал он.

"Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться", - подчеркнул Лукашенко.

Накануне он пообещал разобраться с протестующими. Под конец протестов у дома независимости он вышел с автоматом и в бронежилете и поблагодарил силовиков, а с протестующими обещал "разобраться".

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