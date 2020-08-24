Спорт Экс-игрок "Динамо" Алиев выступит за сборную Украины по мини-футболу

2020-08-24 22:00 108

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины по футболу Александр Алиев попал в сборную Украины по мини-футболу, информирует УНН со ссылкой на страницу Федерации мини-футбола Украины в Facebook.

В эти дни состоится Кубок Независимости по мини-футболу 6 на 6 с участием сборной Украины, которая сыграет в турнире двумя составами - А и Б, Молдовы и Швейцарии. Матчи принимать новый стадион для мини-футбола - "SkyArena".

Экс-полузащитник сборной Украины по футболу сыграет против Швейцарии в составе А "желто-синих".

Напомним, что Алиев на днях получил тренерский диплом УЕФА категории А.

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