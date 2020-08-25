Политика ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Внеочередная сессия Верховной Рады ОНЛАЙН: бюджет, минималка и герб

2020-08-25 10:40 282

Верховная Рада сегодня соберется на внеочередную сессию, на которой рассмотрит законопроекты о повышении минимальной зарплаты и другие неотложные документы.

В повестке дня Рады на 25 августа в повторном первом чтении изменения в госбюджет. Также нардепы рассмотрят проект постановления об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

Кроме этого Рада намерена ратифицировать соглашение о получении Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 200 миллионов евро иа два соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Напомним, президент Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который предлагает с 1 сентября увеличить минимальную зарплату на 5,86% - до 5 тыс. грн.

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