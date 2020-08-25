Политика Украина может возобновить поставки воды в оккупированный Крым, - Кравчук

2020-08-25 11:42 216

Если Крым столкнется с гуманитарной катастрофой, Украина может возобновить поставки воды на оккупированный полуостров, но речь идет именно о потребностях населения.

Об этом стало известно из заявления главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука в эфире "Украинского радио".

"Если какая-то гуманитарная катастрофа случится, которая связана с водой, то людям можем дать воду", — сказал Кравчук.

Вместе с тем, он исключил возможность подачи воды на полуостров для промышленных предприятий, военных баз и тому подобное, - на это никогда не согласится украинский народ.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставку воды в АРК прекратили. Летом 2018 года Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Крупнейшие водохранилища полуострова потеряли более половины своих запасов. Сегодня ситуация близка к критической, питьевую воду начали подавать на короткое время лишь два раза в день.

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