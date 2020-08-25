Политика Госдеп США сделал ставку на Тихановскую - первый зам Помпео прилетел к ней в Литву

2020-08-25 15:46 267

Первый замгоссекретаря США Стивен Бигэн в столице Литвы провел встречу с кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. 

"Первый заместитель госсекретаря встретился с лидером оппозиции Беларуси Светланой Тихановской, чтобы обсудить ситуацию в республике и то, как гражданское общество может укрепить демократию и права человека в стране", - сообщает пресс-служба Госдепа.

Отмечается, что Бигэн также подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Беларуси, а также "суверенному праву народа страны избирать своих собственных лидеров и определять свое будущее".

Во время своего визита в Литву замгоссекретаря США встретился, в частности, с главами МИД и Минобороны страны Линасом Линкявичюсом и Раймундасом Кароблисом, чтобы обсудить с ними кризис в Беларуси, "противостояние угрозам со стороны России и КНР, а также продвижение прав человека и демократии".

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