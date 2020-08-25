Коронавирус Боевики готовятся к бою во время перемирия: минируют территорию и обустраивают новые места для обстрелов

2020-08-25 18:00 165

 

Во время объявленного на Донбассе перемирия боевики "не сидят, сложа руки", а обустраивают свои позиции и минируют территории.

Так, по данным разведки, террористические бандформирования "ЛДНР" используют режим тишины вдоль линии разграничения на Донбассе для укрепления своих передовых позиций и минирования территории.

В Главном управлении разведки рассказали, что оккупанты на Донбассе также наращивают инженерное оборудование.

"Противник восстанавливает имеющиеся и строит новые окопы, блиндажи, ходы сообщений, оборудует дополнительные места для ведения огня", - говорится в сообщении разведки.

Захватчики также устанавливают минно-взрывные заграждения и минируют участки местности вдоль дорог, используя для этого противотанковые мины.

Ранее сообщалось, что на Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Бойцов ВСУ забрали в больницу в удовлетворительном состоянии. В штабе ООС отметили, что на месте происшествия для выяснения его причин и обстоятельств работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

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