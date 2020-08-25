Коронавирус Украина ограничит паломничество хасидов в Умань

2020-08-25 19:30 54

 

Президент Владимир Зеленский ответил на просьбу Израиля относительно паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана и заявил, что в 2020 году данные мероприятия будут существенно ограничены.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Учитывая негативную динамику заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине, Владимир Зеленский поддержал необходимость продолжения карантинных мероприятий. В частности, о введении запрета на работу ночных клубов, концертов. Также принято решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.

В то же время, по словам президента, для граждан соседней Беларуси условия въезда в Украину стоит смягчить.

"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема - нужно учитывать все", - заявил президент Украины.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Кабмин предложил продлить карантин в Украине до 1 ноября

2020-08-25 17:30 204

Число инфицированных Covid-19 в Украине возросло до 108 415 человек

2020-08-25 12:46 339

Как с 1 сентября начнут работать украинские школы - Минздрав огласил основные правила, требования и запреты

2020-08-25 11:15 777

КАРТА Прогноз погоды : Сегодня Украину накроют дожди с грозами

2020-08-25 09:38 537

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Украина ограничит паломничество хасидов в Умань

2020-08-25 19:30 54

В ВОЗ предостерегли от лечения COVID-19 плазмой крови

2020-08-25 19:00 126

Наличный курс валют: доллар подорожал, евро подешевел

2020-08-25 18:30 138

Боевики готовятся к бою во время перемирия: минируют территорию и обустраивают новые места для обстрелов

2020-08-25 18:00 165
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Украина ограничит паломничество хасидов в Умань 2020-08-25 19:30 54
В ВОЗ предостерегли от лечения COVID-19 плазмой крови 2020-08-25 19:00 126
Наличный курс валют: доллар подорожал, евро подешевел 2020-08-25 18:30 138
Боевики готовятся к бою во время перемирия: минируют территорию и обустраивают новые места для обстрелов 2020-08-25 18:00 165

Лента

19:30 Украина ограничит паломничество хасидов в Умань
19:00 В ВОЗ предостерегли от лечения COVID-19 плазмой крови
18:30 Наличный курс валют: доллар подорожал, евро подешевел
18:00 Боевики готовятся к бою во время перемирия: минируют территорию и обустраивают новые места для обстрелов
17:30 Кабмин предложил продлить карантин в Украине до 1 ноября
17:00 Украинцам дали прогноз погоды на сентябрь
16:30 СМИ назвали причину отмены нормандской встречи
15:46 Госдеп США сделал ставку на Тихановскую - первый зам Помпео прилетел к ней в Литву
15:14 Беспилотник сепаратистов сбросил гранату на позиции украинской армии
14:45 Дело о гибели нардепа Тымчука закрыли по-тихому еще в прошлом году