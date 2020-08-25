Коронавирус Украина ограничит паломничество хасидов в Умань

2020-08-25 19:30 54

Президент Владимир Зеленский ответил на просьбу Израиля относительно паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана и заявил, что в 2020 году данные мероприятия будут существенно ограничены.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Учитывая негативную динамику заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине, Владимир Зеленский поддержал необходимость продолжения карантинных мероприятий. В частности, о введении запрета на работу ночных клубов, концертов. Также принято решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.

В то же время, по словам президента, для граждан соседней Беларуси условия въезда в Украину стоит смягчить.

"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема - нужно учитывать все", - заявил президент Украины.

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