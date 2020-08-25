Коронавирус "Половина класса учится в понедельник, половина - во вторник". Школы Киева решают, как работать с 1 сентября

2020-08-25 20:00 387

 

До 1 сентября осталось совсем немного времени, а в столичных школах еще решают, какой режим обучения выбрать из-за эпидемии коронавируса.

В соцсетях киевляне делятся информацией о том, какие варианты посещения уроков предлагают администрация и учителя.

Так, журналистка Леся Падалка написала в Фейсбук, что в ее родительский Вайбер-чат пришла информация о том, что в учебном заведении решили обучать детей 1 сентября группами через день.

"Половина класса - понедельник, вторая - вторник, и так далее, по очереди. Мамы офигивают и спрашивают друг друга, это точно ли не сон", - отметила Падалка.

В комментариях к посту еще одна родительница сообщила следующее.

"Предварительно: будут учиться с 12:00, часть предметов дистанционно-проектно, основные предметы с сентября по типу начитки. Учителя пишут, что хотят, чтобы дети максимум материала услышали очно, пока не будет введен карантин, сейчас просят повторить самостоятельно, если есть возможность, материал за прошлый год", - написала Ирина Коваленко.

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