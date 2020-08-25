Политика В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе - отчет Еврокомиссии

2020-08-25 21:30 249

Самая высокая цена в Украине – на Бурштынском энергоострове

Средняя цена электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ) в Украине была выше, чем в странах Евросоюза. Самой высокой в Европе была цена в торговой зоне Бурштынского энергоострова - 52,9 евро/МВт-ч. Такие данные опубликованы в отчете Еврокомиссии за первый квартал 2020 года о ситуации на европейских рынках электроэнергии.

Вне Бурштынского энергоострова биржевые спотовые цены в Украине были на уровне 46,9 евро/МВт-ч.

В отчете отмечается, что Украина была одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в страны Центральной Европы.

Средняя цена в ЕС составляла 33,5 евро за МВт-час.

Самые низкие цены на электроэнергию наблюдались в Северном регионе, где свою роль сыграли большие запасы энергии гидростанций, растущая ветрогенерация и теплая зимняя погода. Самая низкая цена была в Норвегии (15 евро / мегаватт-час) и Швеции (17 евро).

В Центральных и Южных странах Европы, где преобладают ТЭЦ на угле, цены быстро росли и были самыми высокими в ЕС.

Так, на втором месте по цене электроэнергии в Европе оказалась Греция - 50,4 за МВт-час. Самые высокие цены в ЕС в первом квартале года также были на Мальте (45 евро) и Болгарии (42 евро).

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