Коронавирус Без ИФА-скрининга Украина не в состоянии спрогнозировать "ковид"-ситуацию - врач

2020-08-25 22:00 204

В то время, как в странах мира показатели ИФА-тестирования ушли далеко вперед, мы "ловим" эту тенденцию за хвост. Несмотря на обещания Виктора Ляшко, несмотря на приказ Минздрава и несмотря на наличие ИФА-тестов собственного производства, уровень ИФА-скрининга остается крайне низким фактически во всех регионах Украины. Отсутствие таких исследований не позволяет правдиво прогнозировать "ковид"-ситуацию, как в отдельных городах, областях, так и в целом. Об этом в комментарии УНН рассказал врач-инфекционист Игорь Гайдук.

"ИФА-тестирование дает нам картину заболеваемости и выздоровления. Проводя его активными темпами, мы обладаем материалом. Замедленное ИФА-тестирование приведет к тому, что мы неадекватно ориентируемся в ситуации. В странах показатель ИФА-тестирования ушел далеко вперед, а мы ловим его "за хвост". Анализов на данный сделали мало. А если бы сделали больше - мы были бы на полгода или на год вперед информированы о тенденциях, уже знали, что приближается окончание "ковида" или наоборот.

ИФА - это наша осведомленность и безопасность", - говорит медик.

По его словам, когда мы сможем констатировать, что у нас уже 50% или 60% людей переболело, то будут основания утверждать о затихании пандемии. "... если переболеет 50%, а мы будем думать, что переболевших 15% - мы не сможем ничего прогнозировать", - объясняет Гайдук.

Врач добавляет, что результаты ИФА-скрининга населения это как "знать, что мы вакцинированы". А пока тестирование игнорируется, то делать правдивые прогнозы о перспективах выхода из карантинов или преодоления пандемии в определенной временной перспективе, возможности нет.

Он напомнил, что ИФА-тесты позволяют быстро выявить больных "ковид" лиц (при наличии антител М), а также тех, кто уже переболел (антитела G).

Отметим, еще в июне главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал проведение в Украине массового ИФА-скрининга для выявления антител к "ковид" у населения. Тогда он говорил, что в официальную статистику Украины не попадают те лица, которые болеют бессимптомно. Кроме того, Ляшко сказал, что в среднем в Украине возможно потенциально болеют 132 тыс. человек.

Однако, с течением двух месяцев обещанное Ляшко массовое ИФА-тестирование населения на COVID-19 в Украине так и не началось. Напротив, города сегодня отчитываются о сверхнизких показателях проведения этого исследования.

И это несмотря на то, что в Украине есть ИФА-тесты отечественного производства, которые признаются одними из лучших в мире.

Напомним, по словам эпидемиологов, именно игнорирование ИФА-исследований и выявления контактных лиц и являются причинами значительного ухудшения коронавирусной ситуации в Украине.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе - отчет Еврокомиссии

2020-08-25 21:30 246

В США обнаружили самый эффективный метод вакцинации от коронавируса

2020-08-25 21:00 270

Кабмин предложил продлить карантин в Украине до 1 ноября

2020-08-25 17:30 507

Число инфицированных Covid-19 в Украине возросло до 108 415 человек

2020-08-25 12:46 459

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Без ИФА-скрининга Украина не в состоянии спрогнозировать "ковид"-ситуацию - врач

2020-08-25 22:00 204

В США обнаружили самый эффективный метод вакцинации от коронавируса

2020-08-25 21:00 270

"Половина класса учится в понедельник, половина - во вторник". Школы Киева решают, как работать с 1 сентября

2020-08-25 20:00 384

Украина ограничит паломничество хасидов в Умань

2020-08-25 19:30 327
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Без ИФА-скрининга Украина не в состоянии спрогнозировать "ковид"-ситуацию - врач 2020-08-25 22:00 204
В США обнаружили самый эффективный метод вакцинации от коронавируса 2020-08-25 21:00 270
"Половина класса учится в понедельник, половина - во вторник". Школы Киева решают, как работать с 1 сентября 2020-08-25 20:00 384
Украина ограничит паломничество хасидов в Умань 2020-08-25 19:30 327

Лента

22:00 Без ИФА-скрининга Украина не в состоянии спрогнозировать "ковид"-ситуацию - врач
21:30 В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе - отчет Еврокомиссии
21:00 В США обнаружили самый эффективный метод вакцинации от коронавируса
20:30 "Другого пути уже нет": Лукашенко намекнул, чем закончится попытка его свержения
20:00 "Половина класса учится в понедельник, половина - во вторник". Школы Киева решают, как работать с 1 сентября
19:30 Украина ограничит паломничество хасидов в Умань
19:00 В ВОЗ предостерегли от лечения COVID-19 плазмой крови
18:30 Наличный курс валют: доллар подорожал, евро подешевел
18:00 Боевики готовятся к бою во время перемирия: минируют территорию и обустраивают новые места для обстрелов
17:30 Кабмин предложил продлить карантин в Украине до 1 ноября