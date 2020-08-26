Политика Отравление Навального: Вашингтон пригрозил Путину жесткими санкциями

2020-08-26 14:42 144

США предупредили Россию о жестких санкциях, если подтвердится версия о причастности властей к отравлению Алексея Навального.

Как сообщает ВВС, накануне состоялась встреча заместителя госсекретаря США Стивена Бигана с главой МИД России Сергеем Лавровым, которой представитель Госдепа сообщил, что в случае доказательства того, что Навального отравили, "Вашингтон примет меры, на фоне которых померкну реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году".

Напомним, в берлинской клинике Шарите, куда перевезли Навального, подтвердили, что политик подвергся воздействию сильного яда.

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