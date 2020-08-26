Спорт Луческу пояснил, как его Динамо смогло отбить Суперкубок Украины у Шахтера

2020-08-26 13:12 225

Экс-наставник "Шахтера", а ныне главный тренер киевского гранда признался, что тщательно анализировал три матча "горняков" в Лиге Европы против "Вольфсбурга", "Базеля" и "Интера".

Выявив сильные и слабые стороны соперника, сумел добиться положительного результата.

"Я очень рад, что мы выиграли Суперкубок, это нормально, ведь каждый профессиональный футболист и тренер мечтает об этом. Также рад, что ребята выложились и выиграли этот матч несмотря на то, что у нас много травмированных футболистов.

Естественно, это не может не нравиться. Поскольку мы выиграли 3:1, значит, выполнили задачу на игру на все 100%. А о том, как ребята понимают мои идеи, спросите лучше у них самих. Мы тщательно анализировали три матча "Шахтера" в Лиге Европы против "Вольфсбурга", "Базеля" и "Интера", так что знали их сильные стороны. Естественно, у команды, которая атакует семью футболистами, есть и слабые места, которые мы использовали. В целом мы подготовились очень хорошо, и это было видно на поле.

У нас было много интенсивных тренировок, и та группа футболистов, которая работала все это время, получит четыре выходных. Те ребята, которые тренировались меньше или восстанавливаются после травм и только начинают присоединяться к полноценным тренировкам, будут отдыхать два дня. Мы собираемся на базе 30 августа вечером и тренируемся.

Обязательно проведем контрольный матч против "Колоса" 5 или 6 сентября. Времени на подготовку не так много, поскольку предстоит тур чемпионата, а затем сразу квалификационные матчи Лиги чемпионов. Наша задача подготовиться к ним как можно лучше", - цитирует слова Луческу пресс-служба "Динамо".

Напомним, следующий матч "Динамо" сыграет 12 сентября против черниговской "Десны".

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