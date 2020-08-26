Коронавирус Коронавирус в Киеве: Кличко раскрыл новые данные по пандемии в столице

2020-08-26 12:43 264

За сутки в Киеве зафиксировали 95 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев заболевания коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки выявили в Днепровском (23), Деснянском (13) и Оболонском (12) районах.

Как сообщил на своем Telegram-канале мэр Виталий Кличко, на сегодняшний день в столице зарегистрировано уже 12 248 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В больницы доставили 26 пациентов. Остальные находятся дома на самоизоляции под контролем врачей. За сутки умерли два человека. За весь период пандемии коронавирус унес жизни 174 жителей Киева.

Выздоровели за минувшие сутки 54 человека. Всего коронавирус преодолели 3907 жителей столицы.

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