Коронавирус Исследование Института Роберта Коха дало ответ на ключевой вопрос по Covid-19

2020-08-27 14:15 201

В большинстве случаев коронавирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на исследование Института имени Роберта Коха.

Отмечается, что Covid-19 активно распространяется по воздуху не только по причине кашля или насморка, но и просто вследствие дыхания - так называемым аэрозольным путем.

Медики пришли к выводу, что вероятность заразиться вирусом, касаясь поверхности, на которой он находится (к примеру, в супермаркете), существенно ниже. 

По данным Института, инфекция преимущественно распространяется в закрытых помещениях, в которых трудно обеспечить социальную дистанцию. При этом чаще всего заражаются коронавирусом в собственных семьях - больной член семьи в среднем инфицирует 3,2 человека. Вторым очагом вспышки коронавируса являются дома для пожилых людей - один носитель вируса в среднем заражает 19 человек. В общежитиях для беженцев - один зараженный коронавирусом в среднем передает инфекцию 21 человеку. Гораздо реже люди инфицируются на свежем воздухе. Невысокой является и вероятность заразиться в ресторанах, гостиницах и офисах.

Что касается общественного транспорта, к примеру, поездов, то определить уровень риска практически невозможно, ведь вычислить пассажира, который стал первоначальным источником заражения, и отследить его контакты крайне сложно, указывают специалисты.

Еще одним фактором является неосмотрительное поведение граждан. Особенно это касается молодых людей, у которых нередко фиксируют легкое течение болезни, ведь они часто считают себя менее склонными к риску и не осознают, что могут заразить других.

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