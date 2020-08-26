Коронавирус Ученые выяснили, какая группа людей больше всех распространяет коронавирус

2020-08-26 22:00 225

Наиболее часто распространителями коронавируса становятся люди до 60 лет, сообщает Business Insider.

Так, в университете Эмори и Департамент здравоохранения штата Джорджия провели исследование, проанализировав случаи заражение коронавирусом в пяти регионах Джорджии за период с марта по май, ученые обнаружили, что люди до 60 лет часто играют главную роль в суперраспространении COVID-19.

Они выяснили, что люди этой возрастной группы в три раза чаще заражают других, чем те, кто постарше.

Об этом свидетельствую и данные ВОЗ. в организации заявили, что чаще всего именно молодые люди передают вирус старшим или людям с подорванной иммунной системой.

"20 -, 30 -, 40-летние люди все чаще подпитывают распространение. Многие не знают, что заражены. Это повышает риски передачи инфекции уязвимым людям", - рассказал директор ВОЗ в Западном Тихоокеанском регионе Такеши Касаи.

Такие данные объясняют тем, что люди за 60 меньше контактируют с другими людьми.

"Вполне логично, что люди до 60 лет чаще становятся суперраспространителями. Потому что у них больше возможностей играть такую роль", - сказал профессор эпидемиологии из Медицинской школы при Университете Гонконга Бен Коулинг.

Стоит отметить, что во многих штатах США с большими вспышками наблюдается повышение количества заражений среди молодых жителей. Так, в Калифорнии еще в мае на людей в возрасте от 18 до 34 лет приходилось 24% зараженных, а в августе их доля выросла до 35%.

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