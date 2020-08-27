Число новых случаев заражения в Украине снова резко возросло - где сейчас опасно
2020-08-27 12:16 78
В Украине за минувшие сутки выявили почти две тысячи новых случаев коронавируса, общее число заразившихся в стране превысило 112 тысяч. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской, Одесской и Львовской областях.
За сутки в стране подтверждено 1 974 случаев заражения, что выше, чем сутками ранее, когда было зафиксировано 1 670 инфицированных.
Ситуация с коронавирусом в областях Украины:
- Винницкая область - 3736
- Волынская область - 5268
- Днепропетровская область - 2095
- Донецкая область - 1278 *
- Житомирская область - 2998
- Закарпатская область - 7225
- Запорожская область - 1454
- Ивано-Франковская область - 8485
- Кировоградская область - 780
- г. Киев - 12468
- Киевская область - 5305
- Львовская область - 13 763
- Луганская область - 264 *
- Николаевская область - 1040
- Одесская область - 6537 ;
- Полтавская область - 695
- Ровенская область - 8818
- Сумская область - 1302
- Тернопольская область - 5245
- Харьковская область - 8202
- Херсонская область - 363
- Хмельницкая область - 2102
- Черновицкая область - 9700
- Черкасская область - 1318
- Черниговская область - 1618
* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.
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