Коронавирус Число новых случаев заражения в Украине снова резко возросло - где сейчас опасно

2020-08-27 12:16 78

В Украине за минувшие сутки выявили почти две тысячи новых случаев коронавируса, общее число заразившихся в стране превысило 112 тысяч. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской, Одесской и Львовской областях.

За сутки в стране подтверждено 1 974 случаев заражения, что выше, чем сутками ранее, когда было зафиксировано 1 670 инфицированных.

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

Винницкая область - 3736

Волынская область - 5268

Днепропетровская область - 2095

Донецкая область - 1278 *

Житомирская область - 2998

Закарпатская область - 7225

Запорожская область - 1454

Ивано-Франковская область - 8485

Кировоградская область - 780

г. Киев - 12468

Киевская область - 5305

Львовская область - 13 763

Луганская область - 264 *

Николаевская область - 1040

Одесская область - 6537 ;

Полтавская область - 695

Ровенская область - 8818

Сумская область - 1302

Тернопольская область - 5245

Харьковская область - 8202

Херсонская область - 363

Хмельницкая область - 2102

Черновицкая область - 9700

Черкасская область - 1318

Черниговская область - 1618

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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