Коронавирус Число новых случаев заражения в Украине снова резко возросло - где сейчас опасно

2020-08-27 12:16 78

В Украине за минувшие сутки выявили почти две тысячи новых случаев коронавируса, общее число заразившихся в стране превысило 112 тысяч. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской, Одесской и Львовской областях.

За сутки в стране подтверждено 1 974 случаев заражения, что выше, чем сутками ранее, когда было зафиксировано 1 670 инфицированных.

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

  • Винницкая область - 3736 
  • Волынская область - 5268
  • Днепропетровская область - 2095 
  • Донецкая область - 1278 *
  • Житомирская область - 2998 
  • Закарпатская область - 7225
  • Запорожская область - 1454 
  • Ивано-Франковская область - 8485 
  • Кировоградская область - 780 
  • г. Киев - 12468 
  • Киевская область - 5305 
  • Львовская область - 13 763 
  • Луганская область - 264 *
  • Николаевская область - 1040 
  • Одесская область - 6537 ;
  • Полтавская область - 695 
  • Ровенская область - 8818 
  • Сумская область - 1302 
  • Тернопольская область - 5245 
  • Харьковская область - 8202 
  • Херсонская область - 363 
  • Хмельницкая область - 2102 
  • Черновицкая область - 9700 
  • Черкасская область - 1318 
  • Черниговская область - 1618 

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Премьер привлечет армию для борьбы с новой волной коронавируса

2020-08-27 09:14 288

Китай создал вакцину из насекомых, которая не дает побочных эффектов

2020-08-27 08:37 633

Ученые выяснили, какая группа людей больше всех распространяет коронавирус

2020-08-26 22:00 648

Секретарь СНБО назвал пандемию коронавируса "первой мировой биологической войной"

2020-08-26 20:30 615

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Число новых случаев заражения в Украине снова резко возросло - где сейчас опасно

2020-08-27 12:16 78

Премьер привлечет армию для борьбы с новой волной коронавируса

2020-08-27 09:14 288

Китай создал вакцину из насекомых, которая не дает побочных эффектов

2020-08-27 08:37 633

Ученые выяснили, какая группа людей больше всех распространяет коронавирус

2020-08-26 22:00 648
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Число новых случаев заражения в Украине снова резко возросло - где сейчас опасно 2020-08-27 12:16 78
Премьер привлечет армию для борьбы с новой волной коронавируса 2020-08-27 09:14 288
Китай создал вакцину из насекомых, которая не дает побочных эффектов 2020-08-27 08:37 633
Ученые выяснили, какая группа людей больше всех распространяет коронавирус 2020-08-26 22:00 648

Лента

фото 12:43 В Кривой Рог к Зеленскому прилетел заместитель госсекретаря США Стив Биган
12:16 Число новых случаев заражения в Украине снова резко возросло - где сейчас опасно
11:40 Сепаратисты Донбасса за сутки один раз нарушили режим прекращения огня
11:15 Сегодня с 16.00 до 19.00 будет перекрыто движение на трассе Киев-Чоп
СМИ 10:39 Заместителя генпрокурора Мамедова обвиняют в попытке жестко замять дело
10:12 28-летнюю девушку приговорили к шести месяцам тюрьмы за нарушение карантина
09:38 Непризнанный президент Беларуси приказал увольнять несогласных с его идеологией
09:14 Премьер привлечет армию для борьбы с новой волной коронавируса
08:37 Китай создал вакцину из насекомых, которая не дает побочных эффектов
ПОЛНЫЙ СПИСОК 08:11 Как с 1 сентября будут работать украинские школы - озвучены все требования МОЗ