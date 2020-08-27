Коронавирус ВОЗ ожидает мощную коронавирусную вспышку зимой

2020-08-27 19:30 51

 

В Европе наблюдается рост заболеваемости Covid-19 среди молодежи. Это может привести к новым вспышкам коронавируса в зимний период.

Об этом в четверг, 27 августа, заявил доктор Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает BBC.

Он отметил, что этим летом в европейских странах отмечен рост заболеваемости Covid-19 среди молодых людей. С приближением зимы они, вероятно, будут более тесно контактировать с пожилыми людьми, что может привести к увеличению числа госпитализаций и смертей.

Клюге обратился к молодежи словами "непобедимых нет" и что эта пандемия - "торнадо с длинным хвостом". Медик заявил, что уже известно, как нужно людям вести себя в условиях пандемии коронавируса, и призвал страны создать эффективные системы контроля и отслеживания распространения коронавируса.

Тем не менее, по словам Клюге, ситуация с коронавирусом не будет похожа на ту, которая возникла в феврале, когда страны были застигнуты врасплох скоростью распространения инфекции. Представитель ВОЗ отметил, что "бдительность - ключевое слово".

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