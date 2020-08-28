Политика Украина временно прекратила любые отношения с Беларусью

2020-08-28 09:12 192

Контакты между Украиной и Беларусью "поставлены на паузу". Они будут восстановлены, лишь когда ситуация не будет вредить репутации Украины.

Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, президенты Владимир Зеленский и Александр Лукашенко также в данный момент не поддерживают контакт. 

"После выборов контакта между ними не было. Президент Украины высказался недавно недавно о необходимости проведения выборов в Беларуси. Контактов между президентами пока нет и не планируются", - сказал Кулеба.

При этом дипломат отметил, что контакты между странами будут восстановлены, когда ситуация "не будет нести репутационные последствия для Украины".

Напомним, ранее официальный Киев присоединился к заявлению ЕС по президентским выборам в Беларуси, которые названы не соответствующими международным стандартам.

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