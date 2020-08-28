Коронавирус В Украине установлен новый антирекорд по числу новых случаев заражения COVID-19

2020-08-28 11:14 318

В Украине зафиксирован новый антирекорд по числу зараженных COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили 2 438 новых случаев заражения.

По данным СНБО, за время пандемии в стране зафиксировано 114 497 случаев заражения, 55 083 человек уже выздоровели, еще 2451 украинцев погибли.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация во Львовской области (+215), в Киеве (+251), в Черновицкой области (+155), Ровенской области (+103), Ивано-Франковской области (+176), Харьковской области (+242), Одесской области (+214), Тернопольской области (+233).

Напомним, предыдущий антирекорд был зафиксирован 22 августа, тогда заразились 2328 человек за сутки.

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