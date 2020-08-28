Коронавирус Отмена карантина в Украине приведет к катастрофе, - глава МОЗ Степанов

2020-08-28 19:34 108

В Минздраве уверены, что в случае полной отмены карантинных ограничений наступит коллапс медицинской системы.

"Количество заболевших постоянно растет. Кроме общего количества людей, у которых подтверждена коронавирусная болезнь, у нас растет количество людей, которые госпитализируются. Каждый день.

Сегодня в наших больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 находилось 6544 человека... Отмена карантина приведет к катастрофе. Если полностью отменить карантин, у нас просто не будет где оказывать помощь, все больницы будут заполнены", - заявил министр Максим Степанов.

"Если мы не хотим видеть апокалиптические кадры, когда некуда госпитализировать, давайте просто соблюдать правила новой реальности, которая у нас есть", - говорит глава МОЗ.

Напомним, за минувшие сутки в стране зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавируса - 2438.

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