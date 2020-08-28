Политика Официальный Киев присоединится к санкциям ЕС против Беларуси

2020-08-28 22:12 180

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев поддерживает меры ЕС в отношении Беларуси и не исключил присоединение к санкциям. 

"Мы сделаем свои выводы, когда увидим эти санкции", – сказал Кулеба.

При этом  чиновник не дал ответ на вопрос, признает ли Украина президентские выборы в Беларуси.

"Это превратилось уже в какой-то фетиш. Результаты выборов огласил ЦИК Белоруссии. Но комплексно результаты выборов имели существенные недостатки и не отвечают стандартам в этой сфере", - заявил он.

Напомним, ранее стало известно о приостановке контактов Киева с официальным Минском. К такому шагу Украина прибегла, реагируя на убийства мирных протестующих в Беларуси.

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