Коронавирус Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в Индии, Украина на 13-м месте

2020-08-30 10:21 99

 

За прошедшие сутки в мире выявили 257 855 новых заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки больше всего новых заболевших коронавирусом зафиксировали в Индии (78 472), Украина (2481) заняла 13-е место по количеству новых случаев COVID-19 в мире. Об этом говорится в данных Worldometers.

Всего за предыдущие сутки в мире зафиксировали 257 855 новых заболевших и 5302 умерших. С начала эпидемии в мире зафиксировали 25 157 450 случаев заражения, 845 979 смертей, а 17 501 076 человек выздоровели.

Индия заняла первое место по количеству новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки - там зафиксировали 78 472 заболевших. Всего в Индии уже 3 539 712 инфицированных коронавирусом.

На втором месте США, где выявили 42 843 новых заболевших. Всего там уже 6 139 078 инфицированных.

За ними следует Бразилия - 34 360 новых заболевших за прошедшие. Всего - 3 846 965 инфицированных.

На четвертом месте по количеству выявленных случаев за сутки Перу - 9474 новых заболевших, всего - 639 435.

На пятом месте - Колумбия - 9394 новых заболевших. Всего - 599 914.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

В МИД Беларуси прокомментировали приостановку отношений с Украиной

2020-08-30 10:25 87

Украинцам готовят новые выплаты, озвучены сроки и условия: что нужно знать для получения пособия

2020-08-29 13:00 1389

Пенсия с 1 сентября 2020 года: кому предназначены новые доплаты и надбавки, "по 500 гривен..."

2020-08-29 11:30 2817

В Украине за сутки выявили 2481 случай заражения коронавирусом

2020-08-29 10:00 537

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине за сутки 2096 новых случаев Covid-19. Данные на 30 августа

2020-08-30 10:35 96

Минздрав: Родителям с 1 сентября нельзя находиться в помещении детсада

2020-08-30 10:28 96

Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в Индии, Украина на 13-м месте

2020-08-30 10:21 99

"На уроках можно не пользоваться масками": в Минздраве назвали главные правила обучения в школах

2020-08-30 10:17 117
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Украине за сутки 2096 новых случаев Covid-19. Данные на 30 августа 2020-08-30 10:35 96
Минздрав: Родителям с 1 сентября нельзя находиться в помещении детсада 2020-08-30 10:28 96
Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в Индии, Украина на 13-м месте 2020-08-30 10:21 99
"На уроках можно не пользоваться масками": в Минздраве назвали главные правила обучения в школах 2020-08-30 10:17 117

Лента

11:00 С 1 сентября полтора миллиона пенсионеров будут получать повышенные пенсии
10:35 В Украине за сутки 2096 новых случаев Covid-19. Данные на 30 августа
10:28 Минздрав: Родителям с 1 сентября нельзя находиться в помещении детсада
10:25 В МИД Беларуси прокомментировали приостановку отношений с Украиной
10:21 Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в Индии, Украина на 13-м месте
10:17 "На уроках можно не пользоваться масками": в Минздраве назвали главные правила обучения в школах
10:13 В Украине готовятся вернуть техосмотр в 2020 году - на дороге смогут остановить любое авто
10:08 Синоптики дали украинцам прогноз на начало сентября
10:06 В Украине отменили «социальные» пенсии
10:00 Генштаб ВСУ готовит сокращение числа призывников