Политика В МИД Беларуси прокомментировали приостановку отношений с Украиной

2020-08-30 10:25 90

 

МИД Беларуси прокомментировало временную заморозку отношений с Украиной, о которой заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую паузу - это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах», - заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Чиновник добавил, что Беларусь готова продолжать сотрудничество, но при этом Глаз повторил фразу Лукашенко о вмешательстве Украины во внутренние дела страны.

«Полностью разделяем тезис о недопустимости любого вмешательства во внутренние дела Беларуси… В то же время оценки взаимодействия Беларуси со своими союзниками и партнерами по интеграционным объединениям, настоятельные призывы к проведению новых президентских выборов расцениваем именно как попытку вмешательства во внутренние дела… Это больно констатировать с учетом того, что Беларусь никогда, даже в очень непростые годы для наших украинских друзей, не ставила под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, право самостоятельного выбора народом путей своего развития. Нас нельзя упрекнуть в том, что мы каким-либо образом участвовали в разжигании нестабильности в Украине, шли на ограничение контактов с украинскими друзьями на любом уровне», - заявил Глаз.

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