Коронавирус Парты на улице и ходьба по стрелкам. Как начнется учебный год

2020-08-31 11:30 204

Начало карантинного учебного года преподносит все больше неожиданностей. Например, родителям придется закупать за свой счет уличную мебель, дабы уроки шли на свежем воздухе, как рекомендует Минздрав. Педагоги жалуются на то, что вместо обещанных доплат они, наоборот, стали получать меньше. А каждый десятый родитель переводит своего ребенка на дистанционное обучение на постоянной основе. Журналисты узнали, как готовятся преподаватели и родители к учебе в новых условиях.

Классы под открытым небом

Вчера Минздрав обнародовал новые рекомендации по организации учебного процесса. Занятия, по словам министра Максима Степанова, стоит проводить на свежем воздухе, а определять предметы для занятий на улице должны сами учителя.

Но вопрос уже упирается в недостаток средств, ведь тогда необходимо закупать уличные парты, тенты и навесы. "У нас будут уроки и на улице. Школа приобрела для этих целей пуфики. Но я не уверена, что это могут позволить себе все учебные заведения", — говорит преподаватель херсонского академического лицея Светлана Стельмах.

А одна из основателей ОО "Родительский контроль" и соавтор концепции "Новой украинской школы" Оксана Макаренко опасается, что "уличные классы" придется в итоге оплачивать родителям, как и другие "антиковидные" вещи. "Уже сейчас возникает много конфликтов из-за того, кто это должен покупать. Не у всех местных советов (они считаются владельцами и учредителями школ) есть средства не только на пуфики, но и на другие вещи для эпидбезопасности. Это только богатый Киев смог выделить 33 млн на антиковидные меры для школ, другим городам такое и не снилось. При этом средства из Covid-фонда, которые сейчас активно тратят на ремонт дорог, так и не вернулись в школы в виде целевой субстанции. Боюсь, что опять все ляжет на плечи родителей", — возмущается Макаренко.

По ее словам, уличная мебель, тенты и навесы требуют не таких уже и малых средств. "Мы общались со многими родителями. Они опасаются, что начнутся поборы, которые уже есть в некоторых школах. Было бы правильно, чтобы появилась целевая субвенция для оборудования классов", — подчеркивает Макаренко.

Ходьба по стрелкам и минус к зарплате

С еще одним нововведением все оказалось проще. Речь о том, что теперь школьников будут "сортировать" по разным входам, а на переменах они не должны пересекаться. "В нашем лицее несколько входов стояли закрытые десятилетиями. Этим летом их отремонтировали, вставили новые двери, а чтобы дети понимали, куда идти, внутри школы появилась разметка стрелками", — рассказывает Макаренко.

Светлана Артеменко, учитель одной из луцких школ, говорит, что маленьких детей вообще будут водить за ручку, и никто не сможет на переменке побегать. "По школе никто не бегает. Все ходят по линиям, на перемену и в столовую — по очереди, чтобы между классами не было контактов. А младшим школьникам еду приносят в класс", — рассказывает она "Вестям".

По словам Артеменко, учителей делать тесты на Covid-19 не заставляют. "В этом нет смысла, поскольку ситуация меняется каждый день. Но скрининг при входе в школу — обязательный для всех. Если температура выше чем 37,2 градуса, к работе не допускают. У нас уже выделен отдельный кабинет — там могут пересидеть и дети, если есть подозрение на коронавирус или просто температура, и взрослые", — рассказывает Светлана.

При этом, по ее словам, все учителя сами закупают себе маски. Также поступают и в Херсоне.

"Я уже себе купила прозрачную маску, предназначенную для оранжевой зоны. Ее легко дезинфицировать, видны артикуляция и эмоции учителя. Теперь все коллеги, по моей наводке, ее заказывают", — говорит нам Светлана Стельмах.

Правда, непонятно, как надолго хватит энтузиазма. "Когда мы готовились к занятиям онлайн, мы тратили времени вдвое больше — работали с утра и до поздней ночи. Но никаких доплат не было. Я, правда, получила свою зарплату согласно тарификации, а вот коллег просто жаль. Некоторые и положенных денег не увидели".

Ее слова подтверждает Светлана Артеменко. "Начальству нужен результат, но как мы этого добиваемся, никому неинтересно. Часов по итогу у меня было меньше, а стало быть и зарплата меньше", — говорит она "Вестям".

Тем временем родители переводят детей на дистанционку. Таких до 10% в этом году, рассказала "Вестям" Оксана Макаренко. Говорит, если раньше уходили из-за буллинга и необходимости сконцентрироваться на нужных предметах, то сейчас и из-за коронавируса.

Вузы — с 17 сентября

В вузах тоже новинки. 1 сентября перенесено на 17-е, поскольку только сегодня, 31 августа, заканчивает работу приемная комиссия. Но 17 сентября начнут учиться офлайн только первокурсники, у остальных — удаленка. А практические занятия, даже для студентов-медиков, будут проходить по минимуму и в шахматном порядке. То есть сегодня работает одна группа, а завтра другая.

Кстати, как рассказала "Вестям" один из преподавателей КНУ им. Шевченко, скорее всего, будут пустовать и общежития. "Присутствовать каждый день не нужно, а потому студенты могут заниматься из дома. Перевели бы на удаленку и первый курс, но боимся бунта родителей-контрактников".

Кстати, преподаватели только и ждут, чтобы сразу начинать работать дистанционно. "Это очень удобно. Все под рукой и не нужно никуда ездить. Единственная проблема — деньги. Из-за онлайн-обучения у нас забрали часы, а значит, теперь заберут и деньги", — говорит нам преподаватель.

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