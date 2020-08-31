Экономика Начало осени: что будет с курсом доллара и евро

2020-08-31 12:00 210

Сезон летнего затишья подошел к концу и с сентября валютный рынок оживится.

Последняя неделя лета действительно выдалась спокойной. За 25-28 августа доллар на межбанке вырос всего на 5 копеек — до 27,475/27,50 гривен. А НБУ смог без особого труда пополнить резервы на скромные $68 млн, что скорее поддержало котировки американской валюты на торгах, нежели добавило финансовых мускулов стране. На объемах валютных операций сказался сезон летних отпусков, продолжающийся карантин, а также замедление экономики как в Украине, так и у наших основных торговых партнеров, что снизило объемы экспорта и импорта.

Значительно больше прибавил евро, укрепившийся сразу на 29 копеек до 32,65/32,68 гривен к концу сессии прошлой пятницы. Но это произошло только в результате укрепления позиций евро относительно доллара на мировых рынках.

На наличном рынке владельцы обменников работали с долларом в формате «с оборота» со средним и низким уровнем спреда. При этом они активно зарабатывали на скачках курса евро, часто меняя свои ценники в течение дня.

Откровенно не порадовал финансистов результат аукциона по размещению ОВГЗ, прошедший 25 августа. Чиновники смогли продать облигаций всего на 894 млн гривен в эквиваленте, в том числе валютных бумаг на $29,8 млн. Это фактически никак не отразилось на поведении ни ресурсного, ни валютного рынков. Нерезиденты продолжают постепенно выходить из украинских гривневых ОВГЗ, сократив свой портфель в них до 85,5 млрд гривен по состоянию на 27 августа.

Что повлияет на курс и на настроения валютного рынка

Основными драйверами валютного рынка в ближайшее время будут:

1. Календарный фактор и хозяйственные операции клиентов.

В понедельник, 31 августа, сработает эффект «конца месяца». Банки и их клиенты будут закрывать свои операции на отчетную дату, что приведет к периодическим перекосам спроса и предложения по валюте в течение дня.

Во вторник, 1 сентября, уже сработает фактор первого рабочего дня нового отчетного периода. Компании будут подводить итоги августа и окончательно определяться со своими планами и задачами на новый месяц, что традиционно снизит объем торгов.

Кроме этого, в следующий понедельник, 7 сентября, в США отмечают День труда. Это заставит украинских клиентов активно поработать на этой неделе в среду и четверг, чтобы потом не застрять со своими расчетами в долларах на три дня по причине выходных в США.

В течение недели экспортеры будут тратить полученное от государства возмещение НДС, что уменьшит их интерес к продаже валюты и сыграет против гривны.

Но нацвалюту подстрахует потребность компаний в денежных средствах для расчетов с персоналом, оплаты аренды, закупок сырья и материалов. Компании быстро потратят суммы возмещений НДС и снова выйдут на торги с продажей валютной выручки.

Предложение валюты увеличат аграрии и металлурги, которые в настоящее время активно работают с внешними рынками. Аграрии — за счет сбора урожая и его экспорта, а металлурги – за счет хороших цен на металл, которые позволяют им получать хорошие результаты от экспорта своей продукции.

2. Предстоящие пиковые выплаты внешних долгов и период репатриации дивидендов «дочками» иностранных компаний.

«Минфин» сейчас не прогнозирует значительного давления на курс в период выхода на торги «дочек» иностранных компаний для покупки валюты и вывода дивидендов. Традиционно этот эффект наблюдается в первой декаде каждого месяца. Но основная часть «дочек» иностранных компаний сменила тактику поведения на межбанке. Чтобы не терять на курсе, они покупают валюту в несколько этапов, выжидая минимальных котировок в течение дня. Это не дает возможности спекулянтам, как раньше, активно разогревать рынок.

В сентябре ожидается проведение нескольких собраний акционеров крупных компаний, в том числе и Райффайзен Банка Аваль. Если акционеры банков и компаний решат выводить свои дивиденды, то это увеличит спрос на валюту и окажет влияние на межбанк.

Последний в этом году пик выплат по внешнему долгу в сентябре также сработает против нацвалюты, хотя физически объемы ЗВР позволяют это сделать и непосредственно с межбанка — государство может эти суммы не выкупать, чтобы не создавать давления на курс;

3. Проведение аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ 1 сентября.

​Минфин планирует размещать гривневые облигации на 238, 392 и 700 дней без ограничения по объемам. Основными покупателями будут госбанки и крупные местные финучреждения. Особого спроса на эти бумаги со стороны нерезидентов мы не прогнозируем. Расчеты местных игроков по аукционам Минфина Украины при размещении ОВГЗ повлияют на поведение ресурсного и опосредованно валютного рынков в эту среду, 2-го сентября (день расчетов за купленные госбумаги);

4. Поведение спекулянтов, интервенции НБУ и наличный рынок.

Спекулянты. В связи с кризисом и фактически закрытыми для наших граждан границами с ЕС и другими странами — особо большого спроса на валюту как со стороны бизнеса, так и граждан, в настоящее время нет. Поэтому спекулянты сейчас в основном зарабатывают только в формате «в две стороны», играя на разнице котировок наличного и безналичного рынков, а также за счет колебаний курса евро на мировых площадках и, как следствие, местном рынке.

Интервенции НБУ. Нацбанк остается главным маркетмейкером на межбанке, а его котировки будут основным ориентиром для участников торгов. По расчетам «Минфина», регулятор без дополнительного давления на курс гривны на этой неделе сможет выкупить в резервы не более $65-110 млн.

Наличный рынок. Владельцы украинских обменников при выставлении своих курсов будут ориентироваться лишь на поведение межбанка и реальный спрос населения на валюту. Свои валютные риски они минимизируют за счет периодического расширения спреда между ценой покупки и продажи валюты. Игры «на повышение» или «на понижение» они сейчас вести не будут, так как активного спроса на наличную валюту не наблюдается.

Особых угроз для ресурсного и валютного рынков, с точки зрения ликвидности, мы в настоящее время не прогнозируем. По расчетам «Минфина, остатки на корсчетах банков в период 31 августа — 4 сентября будут находиться в пределах 45-68 млрд гривен. Этого будет достаточно для выполнения всех требований Нацбанка по ликвидности и резервированию на корсчете в НБУ.

Прогноз наличного и межбанковского курсов на неделю

На наличном рынке финансисты при выставлении курсов будут ориентироваться на:

поведение межбанка;

реальный спрос и предложение валюты;

физические объемы имеющейся у владельцев обменников валюты и гривны;

кросс-курс пар евро/доллар и доллар/рубль на международных рынках.

Спред по доллару большинство обменок финкомпаний будут держать в пределах 15-20 копеек, а в банках 15-25 копеек.

Спред по евро финансисты будут держать в пределах 20-45 копеек, часто меняя котировки в обменных пунктах в течение дня, в зависимости от поведения евро на межбанке.

«Минфин» прогнозирует коридор по доллару на 31 августа — 4 сентября в обменниках финкомпаний в пределах 27,25-27,70 грн/$, в банках 27,20-27,80 грн/$.

Коридор по наличному евро: в обменниках финкомпаний в пределах 31,95-32,80 гривен за евро, в банках 31,85-32,95 гривен за евро.

На межбанке. Ситуация на торгах останется сложной, за исключением вторника, когда за счет эффекта первого дня нового отчетного периода активность на межбанке будет низкой.

Спекулянты продолжат зарабатывать в формате «в две стороны» на разницах наличного и безналичного курсов, а также на евро, который продолжит активное ралли на международных рынках.

При возникновении излишка доллара на торги будет выходить Нацбанк, от объемов интервенций которого и выставляемых котировок будет зависеть поведение других участников торгов. Основной объем сделок придется на крупных местных игроков, НБУ и ту часть нерезидентов, которая продолжает работать с украинскими ОВГЗ. «Дочки» иностранных компаний постараются не раскачивать рынок, покупая валюту небольшими лотами.

По расчетам «Минфина» в период с 31 августа по 4 сентября коридор по безналичному доллару на межбанке составит 27,25 — 27,70 грн/$, а по евро в пределах 32,10-32,95 гривен за евро.

Объемы ежедневных операций на торгах составят:

Понедельник — до $170-200 млн при заключении 540-620 сделок;

Вторник — низкая активность валютного рынка в связи с первым днем нового отчетного периода — в пределах $130-170 млн при заключении 440-540 сделок;

Среда — четверг — $205-230 млн при заключении до 570-640 сделок;

В пятницу — до $155-200 млн при совершении до 480-530 сделок. Сработает как эффект окончания недели, так и сократятся объемы операций в долларе перед трехдневными выходными в США.

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