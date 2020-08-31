Политика Лукашенко официально объявлен персоной нон грата в Латвии, Литве и Эстонии

2020-08-31 16:17 291

Латвия, Литва и Эстония включили в санкционный список 30 граждан Беларуси, среди которых также находится президент Александр Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службах Министерств иностранных дел стран.

В список попали должностные лица белорусской Центральной избирательной комиссии, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Комитета госбезопасности, Следственного комитета, Совета по безопасности, Госконтроля и Исполнительного комитета Минска.

Именно они ответственны за фальсификацию результатов выборов президента Беларуси и за жестокое подавление протестов, отметили в МИД стран Балтии.

Полный список имен и фамилий выглядит так: Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, Игорь Сергеенко, Максим Рыженков, Ольга Чуприс, Дмитрий Крутой, Геннадий Богдан, Лидия Ермошина, Вадим Ипатов, Елена Дмухайло, Светлана Кацубо, Игорь Плишевский, Олег Слижевский, Ирина Целиковец, Валерий Вакульчик, Иван Тертель, Иван Носкевич, Александр Конюк, Юрий Караев, Геннадий Казакевич, Александр Барсуков, Сергей Хоменко, Юрий Назаренко, Роман Мельник, Иван Кубраков, Олег Шаблико, Андей Равков, Алексей Волков, Сергей Аземша, Андрей Смаль.

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