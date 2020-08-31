Политика У Зеленского пояснили заявление Фокина о полной амнистии для сепаратистов

2020-08-31 18:12 249

У президента Владимира Зеленского заявили, что отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины. 

"Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины", - заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По словам главы ОП, амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления, захватывали заложников, пытали и убивали пленных, торговали людьми, участвовали в финансировании терроризма и совершали некоторые другие тяжкие преступления.

Ермак также отметил, что Минские соглашения и предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса - речь идет исключительно о временно оккупированных районах.

Накануне Фокин в интервью одному из издания заявил, что допускает полную амнистию сепаратистов на Донбассе, а также особый статус для всей территории Донецкой и Луганской областей.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Будущий прокурор Одесской области Руслан Бирюков влип в крупный скандал

2020-08-28 15:41 1122

Зеленский отреагировал на стрельбу под Харьковом

2020-08-27 22:30 1200

фото В Кривой Рог к Зеленскому прилетел заместитель госсекретаря США Стив Биган

2020-08-27 12:43 885

Зеленский и Помпео обсудили Донбасс и Беларусь

2020-08-26 19:30 1194

Еще новости в разделе "Политика"

У Путина уверяют, что спецназ для спасения Лукашенко пока отправлять не станут

2020-08-31 19:44 123

У Зеленского пояснили заявление Фокина о полной амнистии для сепаратистов

2020-08-31 18:12 249

Лукашенко официально объявлен персоной нон грата в Латвии, Литве и Эстонии

2020-08-31 16:17 291

В МИД Беларуси прокомментировали приостановку отношений с Украиной

2020-08-30 14:30 933
Все статьи раздела "Политика"

Политика

У Путина уверяют, что спецназ для спасения Лукашенко пока отправлять не станут 2020-08-31 19:44 123
У Зеленского пояснили заявление Фокина о полной амнистии для сепаратистов 2020-08-31 18:12 249
Лукашенко официально объявлен персоной нон грата в Латвии, Литве и Эстонии 2020-08-31 16:17 291
В МИД Беларуси прокомментировали приостановку отношений с Украиной 2020-08-30 14:30 933

Лента

20:16 В Украине зафиксировали новые случаи повторного инфицирования медиков
19:44 У Путина уверяют, что спецназ для спасения Лукашенко пока отправлять не станут
19:15 Испытания вакцины от covid-19: новый препарат получили 49 добровольцев
18:43 В Германии снова ввели масочный режим, нарушителей будут штрафовать
18:12 У Зеленского пояснили заявление Фокина о полной амнистии для сепаратистов
ПОЛНЫЙ СПИСОК 17:46 Как с 1 сентября будут работать украинские школы - озвучены все требования МОЗ
17:44 Черниговский правозащитник Анатолий Гунько стал кандидатом от "Слуги народа" по 208-му округу
17:14 Кабмин назначил временного главу Нацслужбы здоровья Украины
16:45 В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса повлияла на психику миллионов людей
16:17 Лукашенко официально объявлен персоной нон грата в Латвии, Литве и Эстонии