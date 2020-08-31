Коронавирус Испытания вакцины от covid-19: новый препарат получили 49 добровольцев

2020-08-31 19:15 168

В столице Австралии – Канберре – начались клинические испытания вакцины против коронавируса, которую разработала американская компания Novavax.

Как сегодня сообщает Paratus Clinical, 80 добровольцев получат препарат, и еще столько же - плацебо. Всего в масштабных клинических испытаниях, которые проходят одновременно в Австралии и США, примут участие 1,5 тыс. добровольцев, по 750 человек в каждой из стран.

Первые участники тестирования - сотрудники вузов и студенты из Канберры.

"Пилотная группа получивших вакцину - это добровольцы из Канберры, город был выбран, поскольку в регионе уже почти два месяца не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. С момента приема препарата ими прошло не так много времени, но пока мы не видим никаких побочных эффектов", - рассказал Мэтт Клэйси из исследовательского центра.

Хотя никто из получивших вакцину не жаловался на самочувствие, препарат рано считать рабочим, а на первом этапе испытаний врачам предстоит убедиться в том, что он безопасен.

"Тестируемая вакцина состоит из двух частей, одна из которых - небольшой фрагмент генетического материала вируса. Так что при прививке организм получает не сам вирус, а его след, позволяющий распознать источник опасности и выстроить иммунный ответ. Вторая часть вакцины - препарат, помогающий этот ответ усилить", - пояснил Клэйси.

Препарат пока получили 49 добровольцев, а остальные проходят итоговое медицинское обследование перед участием в эксперименте. После первой вакцинации через шесть месяцев их ждет повторная, а после они будут регулярно сдавать анализы, чтобы врачи могли отследить формирование иммунитета к коронавирусу и оценить его устойчивость. Первые результаты исследований ожидаются к концу года.

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