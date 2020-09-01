Политика 5 сентября стартует предвыборная кампания - голосовать разрешили не по месту регистрации

2020-09-01 08:11 261

Внутренне перемещенные лица смогут проголосовать на местных выборах 25 октября 2020 года по месту фактического проживания, несмотря на адрес регистрации, сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Это стало возможно в связи с принятием Центральной избирательной комиссией нового порядка изменения избирательного адреса.

Для этого ВПЛ нужно до 10 сентября обратиться лично или через уполномоченное лицо в орган ведения Реестра по новому избирательному адресу или же онлайн, подав заявление об изменении избирательного адреса на сайте Государственного реестра избирателей.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. Выборы в АР Крым, Севастополе и ОРДЛО проводить не будут. Началом предвыборной кампании объявили 5 сентября.

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