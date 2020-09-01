Политика ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Открытие четвертой сессии Верховной Рады - СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

2020-09-01 11:40 78

Сегодня, 1 сентября, стартует четвертая сессия Верховной Рады. Об этом сообщается на сайте парламента.

Согласно опубликованному плану заседания, в 12:00 пройдет регистрация парламентариев, официальное открытие четвертой сессии, а после – объявления, заявления, сообщения и предложения от депутатских фракций и групп.

Нардепы должны рассмотреть и утвердить повестку дня четвертой сессии. Сегодня они должны рассмотреть в первом чтении внесение изменений в закон о госбюджете Украины на 2020 год.

Также нардепы рассмотрят законопроект по защите прав лиц из числа детей-сирот, изменения в закон Об исполнительном производстве, О рынке электрической энергии.

Кроме того, депутаты в первом чтении рассмотрят закон о туризме, изменения в Налоговый кодекс.

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