Экономика Верховная Рада утвердила бюджет Украины на 2024 год с дефицитом

2023-11-09 17:37

Инфляция заложена на уровне чуть менее 10%.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении проект закона о государственном бюджете на 2024 год. За соответствующее решение проголосовали 276 депутатов.

Согласно проекту документа, доходы бюджета Украины будут составлять 1,768 трлн грн, а расходы 3,35 трлн грн. Таким образом, дефицит государственного бюджета на 2024 год составит 1,57 трлн грн.

Внешние заимствования предусмотрены на уровне 41 млрд. долларов США.

Прогноз реального уровня ВВП составляет 4,6%. Инфляция заложена на уровне 9,7% (в первом чтении было 10,8%)

Также в проекте госбюджета заложен средний курс гривны по отношению к доллару США на уровне 40,7 грн/доллар.

На противодействие военной агрессии РФ в следующем году предусмотрено 41 млрд. долларов. (В то же время Россия на военные расходы в следующем году запланировала 115 млрд долларов).

Как сообщила в Facebook глава комитета ВРУ по вопросам бюджета Роксолана Подласа, план по доходам бюджета увеличили на 22,2 млрд грн за счет увеличения в основном НДС с ввезенных в Украину товаров, а также налога на прибыль банков, ввозной пошлины и рентной платы.

В то же время основная статья расходов – оборона. В частности, 22,1% или 1,69 трлн грн будут направлены для обеспечения сил безопасности и обороны. (Россия на военные расходы на следующий год запланировала 115 млрд долларов).

Также запланированы расходы на развитие оборонно-промышленного комплекса, которые планируют покрыть за счет налогов, таможенных платежей, дивидендов госкомпаний, приватизации и средств от размещения ОВГЗ:

- 43 млрд грн на производство БПЛА

- 43 млрд грн на производство боеприпасов и оружия в Украине.

«Остальные расходы попадают в плоскость дефицита бюджета, который предусмотрен в сумме 1,57 трлн грн. Финансирование государственного бюджета будет осуществляться за счет внешних заимствований (1,67 трлн грн) и размещения ОВГЗ (525,9 млрд грн), а также поступлений от приватизации (4 млрд грн)», - отметила Подласса.

Из этих средств на социальную защиту будут направлены почти 470 млрд грн., расходы на поддержку ветеранов увеличат вдвое, почти до 15 млрд грн, из них 1 млрд грн на протезирование воинов.

Расходы государственного бюджета на медицину и образование составят 201 млрд. грн. и 69 млрд. грн. соответственно