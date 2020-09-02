Политика До конца года Украина не получит безвизового режима с Канадой

2020-09-02 10:14 237

Украина в этом году может не получить безвизовый режим с Канадой.

"В этом году не будет безвизового режима. Каждый, кто знаком с тем, как работает Канада с этим вопросом, понимает, что на его решение уйдут не месяцы, а годы, и, видимо, долгие годы, ведь страна консервативна в этом вопросе. Но мы над этим работаем, и это точно произойдет. Это произойдет в обозримой перспективе, ведь это нужно и Украине, и Канаде", - заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, сообщает "УНН".

По его данным, вполне возможно добиться заключения соглашения о мобильности молодежи, которое позволит студентам приезжать в Канаду на академический год.

Соглашение о мобильности молодежи будет предусматривать упрощенное предоставление разрешения на въезд и упрощенное предоставление разрешения на работу.

При этом безвизовый режим для канадцев в Украине уже введен.

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